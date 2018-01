Republicanos barram lei que diminuiria proteção a suspeitos de terrorismo Quatro republicanos de uma comissão do Senado americano desafiaram nesta quinta-feira o presidente George W. Bush ao aprovarem um projeto de lei relacionado à guerra ao terror que o presidente prometeu bloquear. Por 15 votos a 9, a Comissão das Forças Armadas deu seu aval a um projeto dos democratas que dará aos suspeitos de terrorismo maior proteção legal do que Bush queria. A manobra aprofunda ainda mais as divisões dentro do Partido Republicano a poucos meses das eleições para o Congresso. A votação foi proposta pelo presidente da Comissão, o senador republicano John Warner, que apoiou os oposicionistas democratas durante a votação. Com o resultado, o projeto poderá ser levado ao plenário do Senado já na semana que vem. A legislação foi aprovada mesmo após o presidente ter ido pessoalmente à Câmara dos Representantes para pedir aos legisladores de seu partido que endossassem o projeto da Casa Branca, em tramitação na Casa. "Eu irei resistir a qualquer lei que impeça esse programa de continuar dentro da legalidade", disse Bush na Casa Branca após se encontrar com os legisladores no Congresso. A proposta de Bush, que corre na Casa dos Representantes, era mais dura que a do Senado porque impediria o acesso dos acusados de terrorismo às evidências contra eles nos julgamentos, admitiria depoimentos obtidos por meio de coerção e protegeria os interrogadores americanos de processos judiciais se usassem métodos que violassem as Convenções de Genebra. Powell Outro embaraço para Bush foi o fato de seu ex-secretário de Estado, Colin Powell, ter divulgado antes da votação uma carta em que expressava sua oposição ao pacote da Casa Branca. "O mundo começa a duvidar da base moral da luta contra o terrorismo", escreveu Powell. Redefinir o Artigo 3º, que proíbe a tortura e todo tratamento degradante a um prisioneiro, "vai ampliar essas dúvidas. Além do mais, colocará nossos soldados sob risco", acrescentou. A resposta da Casa Branca veio com o porta-voz do governo, Tony Snow, que disse que Powell não entendeu o plano de Bush. Mais tarde, Snow acrescentou: "Eu sei que o Colin Powell também quer derrotar os terroristas." A contra-ofensiva veio também com uma carta produzida pela administração, desta vez escrita pela atual secretária de Estado, Condoleezza Rice, e endereçada ao senador Warner. Na missiva, Condoleezza afirma que o endurecimento nos padrões de tratamento proposto por Bush "irá adicionar definições e clarificações para termos vagos contidos nos tratados". Durante seu pronunciamento, Snow também reforçou as ameaças de Bush: "O presidente não aceitará algo que mine o programa" para o interrogatório de detentos. Apesar do revés sofrido pela administração, Bush ainda possui muitos aliados no Congresso, incluindo líderes na Câmara dos Representantes e no Senado, além de conservadores que querem atrelar sua imagem aos programas antiterrorismo defendidos pelo presidente. Após sua reunião com os representantes republicanos, Bush disse que "continuará a trabalhar com membros do Congresso para obter uma boa legislação". Ele elogiou o projeto de lei da Câmara, e não mencionou a versão do Senado. Ainda assim, os negociadores do Senado e da Câmara terão que contrabalançar suas diferenças antes de enviar a lei para a aprovação presidencial. Texto atualizado às 21h53