Republicanos buscam voto latino na Flórida Com os estereótipos de "anti-imigrante" e de "anti-hispânico" na cabeça, os republicanos Newt Gingrich e Mitt Romney começaram ontem a buscar o voto latino americano na Flórida, cujas primárias estão marcadas para o dia 31. Durante discursos de campanha, ambos expuseram suas diferenças no debate de quinta-feira em Jacksonville, norte do Estado.