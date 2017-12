Republicanos chegam a acordo para aprovar reforma fiscal de Trump no Senado

WASHINGTON - Republicanos na Câmara e no Senado chegaram a um acordo nesta quarta-feira, 13, para um projeto consensual para a reforma fiscal pretendida pelo presidente Donald Trump. Com isso, o projeto aprovado na Câmara no mês passado deve também passar pelo Senado e ir à sanção presidencial antes do Natal. Casa aprovada, a reforma se tornará a primeira vitória legislativa do presidente.

O novo esboço prevê a adoção do corte de impostos para empresas de 35% para 21% já no ano que vem, como queria a Câmara e permite que indivíduos deduzam do imposto de renda federal até US$ 10 mil pagos em tributos estaduais.

Os parlamentares também concordaram em elimintar um imposto mínimo para empresas, que o Senado queria implementar para compensar as perdas de arrecadação previstas pelo projeto da Câmara.

A taxa individual do imposto de renda cairá de 39,6% para 37% apenas para rendas anuais inferiores a US$ 1 milhão. Um imposto individual mínimo também será mantido, conforme queria o Senado.

Os democratas pediram nesta quarta-feira que a votação ocorra após a posse do senador eleito pelo Alabama Doug Jones, que diminuiria a vantagem republicana na Casa de dois para um senador, mas dificilmente isso ocorrerá. / NYT