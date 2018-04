Republicanos de Nevada iniciam votação em primária

Membros do Partido Republicano do Estado americano de Nevada iniciaram neste sábado a votação na eleição primária para escolher o candidato do partido nas próximas eleições presidenciais.

O pré-candidato Mitt Romney espera mais uma vitória no Estado do oeste. Romney firmou sua liderança nas primárias ao vencer na votação da Flórida com 46% dos votos.

Além da Flórida, Romney também venceu em New Hampshire e ficou em segundo lugar nas primárias de Iowa. O Partido Republicano americano já fez prévias em quatro Estados.

Romney já é apontado como o favorito em Nevada pelas pesquisas de opinião.

E o pré-candidato venceu no Estado em sua campanha anterior para ser o candidato republicado à presidência, em 2008.

Adversário

O principal adversário de Romney nesta prévia republicana é o ex-congressista Newt Gingrich. Mas, Gingrich já disse que espera que Romney fique em primeiro na disputa deste sábado, pois Nevada conta com uma grande população mórmon e Romney é mórmon.

Além de Gingrich, outros dois pré-candidatos também participam da disputa, Rick Santorum e Ron Paul.

Nevada tem uma população de 2,7 milhões de pessoas mas apenas 470 mil republicanos registrados e que podem votar nas primárias deste sábado.

A disputa entre os republicanos tem sido marcada pela divisão entre os conservadores, liderados por Gingrich e Santorum, que têm o apoio de vários integrantes do movimento Tea Party, e os moderados, liderados por Romney.

Para muitos republicanos, Romney é liberal demais. O fato do ex-governador de Massachusetts ser mórmon também é um tema considerado por muitos eleitores em um país fortemente influenciado pela religião. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.