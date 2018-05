Republicanos disputam eleitorado em New Hampshire

Na noite de terça-feira foi realizado o caucus republicano em Iowa. Apenas oito votos separaram Romney de Santorum, que conquistou repentinamente forte apoio no Estado do meio-oeste norte-americano. No total, mais de 122 mil pessoas votaram, um recorde para os republicanos de Iowa, e o resultado foi adequado para uma corrida tão confusa como qualquer outra desde que Iowa conquistou a liderança nas campanhas presidenciais, quatro décadas atrás.

O Estado de New Hampshire vai realizar suas eleições primárias na próxima terça-feira. Até lá, vai ser inundado por campanhas e propagandas políticas pelos próximos cinco dias.

Santorum concorre como um conservador social e opositor do aborto e do casamento gay. Essas posições, apoiadas por sua visão de mundo religiosa, pegaram fogo em Iowa, onde ele passou nos últimos dias de campanha de apenas um dígito de apoio do eleitorado para um virtual empate com o mais moderado Romney.

Os eleitores de New Hampshire, no entanto, são mais moderados e parece improvável que a mensagem de Santorum vá encontrar o mesmo eleitorado de Iowa. As pesquisas o mostram bem atrás de Romney, o grande favorito em New Hampshire. Romney é bem conhecido dos eleitores no Estado por causa de seu período como governador do vizinho Estado de Massachusetts. As informações são da Associated Press.