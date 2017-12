Republicanos e democratas fazem prévias das eleições de novembro Milhares de americanos foram às urnas em oito estados do país nesta terça-feira para participar das eleições regionais que servirão de ante-sala para o pleito legislativo de novembro. Eleitores registrados como republicanos ou democratas iriam escolher os candidatos que se enfrentarão em busca de várias cadeiras estaduais e federais no próximo dia 7 de novembro. A luta contra a corrupção, as políticas tributárias e até a imigração ilegal são alguns dos assuntos que serão colocados em xeque nas cédulas das primárias de Califórnia, Montana, Alabama, Iowa, Nova Jersey, Novo México, New Hampshire e Dakota do Sul. Na Califórnia, os eleitores, entre eles o governador Arnold Schwarzenegger, vão às urnas para definir uma série de cargos estaduais, entre eles o de secretário de Finanças. Os californianos também terão de escolher o substituto do ex-deputado republicano Randy "Duke" Cunningham, que foi condenado à prisão por um famoso caso de corrupção. Além disso, elegerão o democrata que disputará o cargo de governador do Estado com Schwarzenegger em novembro próximo. Entre outras disputas, em Montana os eleitores decidirão se a próxima cadeira no Senado ficará em mãos republicanas ou passará para o candidato democrata que acabar eleito nesta terça-feira. Nesse estado, o senador republicano Conrad Burns, que foi vinculado ao lobista Jack Abramoff - condenado por corrupção e suborno entre políticos -, é um dos legisladores mais vulneráveis para perder sua cadeira em novembro próximo. No Alabama, o governador republicano Bob Riley tentará defender seu cargo, depois de sua política tributária ter criado inimigos dentro de seu próprio partido e mobilizado a oposição democrata, que tenta ganhar esse posto nas eleições de novembro. As políticas sociais, assim como a luta do Governo do Alabama contra os imigrantes ilegais, são temas que monopolizam a atenção nessa disputa regional. Os eleitores de Iowa também decidiriam na terça-feira o candidato democrata que irá concorrer com o republicano Jim Nussle para o governo do estado. Enquanto isso, em Nova Jersey, o republicano Tom Kean lidera as pesquisas para disputar a cadeira no Senado ocupada agora por Robert Menéndez, do Partido Democrata.