Republicanos garantem maioria no Senado dos EUA O Partido Republicano do presidente Georgo W. Bush, assegurou seu controle sobre o Senado dos Estados Unidos, conseguindo, nas eleições de ontem, vagas que pertenciam aos democratas de alguns estados do sul. As vitórias na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Georgia, Filadélfia e Luisiana garantiram 52 cadeiras aos republicanos, uma a mais do que na legislatura anterior. Já no Colorado, o democrata Ken Salazar derrotou o magnata Pete Coors, tornando-se o primeiro senador de origem latina em 25 anos. A disputa na Flórida, Colorado, Alasca e Dakota do Sul ainda está apertada, mas podem dar novas vitórias ao Partido Republicano.