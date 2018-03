Republicanos indicam Romney candidato

Romney obteve a indicação formal quando os delegados republicanos de New Jersey garantiram a ele os votos suficientes para enfrentar o democrata Barack Obama na disputa pela Casa Branca.

Com exceção do deputado texano Ron Paul, todos os pré-candidatos derrotados nas primárias republicanas votaram em Romney hoje.

De acordo com a programação da Convenção Nacional do Partido Republicano, Romney aceitará a candidatura em discurso marcado para a noite de quinta-feira. As informações são da Associated Press.