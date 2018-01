Republicanos perdem cadeira no Senado A senadora democrata Mary Landrieu foi reeleita neste sábado para um segundo mandato ao derrotar uma forte candidata republicana apoiada pelo presidente George W. Bush, dando a seu partido um prêmio de consolação e limitando a maioria republicana no Senado a apenas uma cadeira - 51 a 49. Landrieu derrotou a republicana Suzanne Haik Terrell, a comissária eleitoral do Estado que se apresentava como amiga próxima do presidente. Landrieu conquistou 52% dos votos, contra 48% de Terrel. "Hoje, uma intensa luz se acendeu no mundo e nos Estados Unidos", proclamou Landrieu. "A luz mostra que o Partido Democrata está vivo, bem e unido".