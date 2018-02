Republicanos prometem diálogo com Obama se obtiverem maioria no Senado Líderes do Partido Republicano afirmaram ontem que colocarão um fim ao impasse legislativo que paralisou Washington nos últimos anos se conquistarem o controle do Senado nas eleições de amanhã. Bastante influenciada pela insatisfação do eleitor americano com o presidente democrata Barack Obama, a votação de meio de mandato, segundo pesquisas, dará aos republicanos a maioria nas duas Casas.