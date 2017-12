Republicanos reelegem Bush e mantêm controle do Congresso O Partido Republicano, do presidente reeleito George W. Bush, conquista mais dois anos de poder com uma maioria ampliada na Câmara, além do controle do Senado. "O povo americano falou, e sua mensagem é de que deseja que a liderança republicana na Casa de Representantes (Câmara dos Deputados) continue", disse o deputado Tom Reynolds, chefe da organização da campanha republicana para a Casa. Com três vagas da Câmara de 435 assentos ainda indefinidas, os republicanos elegeram 231 deputados para 200 democratas e um independente que costuma votar a favor dos democratas. No Congresso atual, o partido de Bush tem 227 deputados. O controle da Câmara cabe ao partido com, no mínimo, 218 deputados. Os republicanos também ganharam vagas no senado, ampliando o controle do partido sobre o Congresso. Mas os democratas mantêm votos suficientes na Câmara Alta para dificultar a aprovação dos projetos do partido adversário. Veja o especial Bush - Mais Quatro anos Mais notícias sobre as eleições nos EUA