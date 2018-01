Republicanos saem em defesa da indústria alimentícia A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos entrou em ação nesta quarta-feira para impedir que os advogados continuem atribuindo às redes de lanchonetes e lanches rápidos a culpa pela crise de obesidade registrada no país. O projeto de lei, de autoria do deputado republicano Ric Keller, impediria a abertura de processos contra a indústria alimentícia por pessoas que ganharam peso devido ao consumo excessivo de comida. De acordo com parlamentares republicanos, ações coletivas exageradas poderiam levar a indústria alimentícia americana à bancarrota. O debate sobre o assunto no Congresso começa um dia depois de de o governo americano ter divulgado um estudo segundo o qual comer em excesso poderia em breve ultrapassar o fumo como a principal causa de mortes que podem ser prevenidas. De acordo com o estudo, dois em cada três adultos americanos e 9 milhões de crianças no país sofrem com a obesidade. Redes de lanches rápidos e restaurantes familiares não deveriam levar a culpa pelo fato de os americanos terem feito a escolha de comer mal e não se exercitar, alegam congressistas republicanos. "Os americanos estão fazendo uma dieta fatal e estão atrás de alguém para colocar a culpa", queixou-se o deputado David Dreier um republicano da Califórnia. Expor a indústria alimentícia americana a processos coletivos como os apresentados contra a indústria do tabaco poderiam quebrar a economia e elevar em excesso os preços dos alimentos, prosseguem os republicanos. A indústria alimentícia dos EUA emprega quase 12 milhões de pessoas e é o segundo maior empregador do país, ficando atrás apenas do governo. "Os produtores de comida e os restaurantes não deveriam ser culpados por danos causados às pessoas pelo consumo excessivo e voluntário de alimentos legais e não-adulterados", divulgou a Casa Branca por meio de um comunicado em apoio ao projeto republicano. Os democratas qualificaram o projeto de lei como uma manobra política dos republicanos para prejudicar os advogados dos reclamantes e ajudar a multibilionária indústria alimentícia. A maior parte das queixas vem sendo rejeitada pelas cortes americanas. No ano passado, um júri federal de Nova York desonsiderou duas ações acusando a rede de lanchonetes McDonald´s de tornar as pessoas mais gordas.