Republicanos vão controlar o Congresso dos EUA Segundo as projeções, baseadas nos números oficiais apurados até a manhã desta quarta-feira, o Partido Republicano recuperou o controle total do Congresso dos EUA, após conquistarem a maioria no Senado e aumentar a bancada na Câmara de Representantes. A vitória republicana no Senado, que é controlado atualmente pelo Partido Democrata, foi confirmada depois que a candidata democrata pelo Missouri, Jean Carnahan, reconheceu sua derrota para o republicano Jim Talent. Com a vitória de Talent, os republicanos terão pelo menos 50 das 100 cadeiras da câmara alta americana. Para obter a 51ª cadeira, os republicanos esperam a confirmação da vitória de Norm Coleman no estado de Minnesota. Com 41% das urnas apuradas, Coleman está cinco pontos a frente do democrata Walter Mondale. Mondale, vice-presidente durante o mandato de Jimmy Carter (1977-1981), substituiu na candidatura democrata Paul Wellstone, falecido há duas semanas em um acidente de aviação. Na Câmara, segundo os últimos dados, os republicanos já têm assegurado 226 cadeiras, oito a mais que as necessárias para ter a maioria absoluta dos 435 membros da Câmara de Representantes. Antes das eleições desta terça-feira, os republicanos tinham 223 legisladores na câmara baixa Com isso, os republicanos quebram a tradição de que o partido que ocupa a Casa Branca perde nas eleições realizadas no meio do mandato presidencial. Analistas dizem que a vitória dos republicanos deve ser creditada, em grande parte, ao envolvimento do presidente Bush na campanha eleitoral.