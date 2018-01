Reservas abertas para 'a pior vista do mundo'

BELÉM, CISJORDÂNIA - Em seu poema “Passaporte”, Mahmoud Darwish dizia: “E para eles minhas feridas eram uma exibição, para um turista que ama colecionar fotos”. Agora, um hotel quer levar essa realidade a uma nova dimensão, usando o muro construído por Israel na Cisjordânia como base de uma hospedagem cuja finalidade parece ser a de garantir que ninguém durma de consciência tranquila.

Num dos bairros abandonados de Belém depois que a separação física foi erguida, o empresário Wisan Salsah e o artista Banksy se uniram para comprar e renovar um prédio que, hoje, abriga o que eles mesmos chamam de “o hotel com a pior vista do mundo”. O nome do “estabelecimento” também é uma ironia a um dos hotéis mais luxuosos do mundo, o Waldorf Astoria, de Nova York. Em Belém, porém, ele é simplesmente “The Walled Off Hotel” (O hotel isolado pelo muro, em tradução livre).

Ao visitar o local, a reportagem do Estado foi recebida pelo dono do hotel, que promete abrir reservas a partir desta semana.

Logo na entrada, um aviso aos visitantes: “Você conseguiu. Bem-vindo à Cisjordânia, um lugar profundamente enraizado na história e no conflito. Agora pode ser um bom momento para escolher um lado. Mas não o faça. O muro é uma mentira. Ele passa a mensagem de que existe uma divisão simples entre as pessoas aqui. Mas não existe. A maioria dos palestinos vive em uma grande desvantagem em relação aos seus vizinhos. Muitos israelenses são contrários à crueldade do muro, mas outros temem profundamente por sua segurança.”

Banksy chamou a atenção mundial para o muro quando, há dez anos, deixou alguns dos grafites que são sua marca registrada em vários trechos da construção. Agora, em todos os cantos do hotel de apenas nove quartos, a ordem é provocar. Não há como se sentir confortável, mesmo com um mobiliário impecável, serviço de primeira qualidade e até luxo.

A cada detalhe, um recado. No hall de entrada, um piano toca sozinho, enquanto uma das paredes é “decorada” com oito câmeras de segurança fixadas em bases de madeira, como se fossem troféus de caça. Anjos parecem passar por uma turbulência e são pendurados com máscaras de oxigênio de aviões. Na sala de jantar, uma ovelha é “protegida” por um tigre.

Antes de subir aos quartos, uma pequena exposição conduz os hóspedes pela história da região e a da construção do muro. Não falta nem mesmo uma câmera da imprensa brasileira, alvo de um ataque durante um trabalho na região, exposta em uma redoma de vidro.

Pelos corredores, no lugar de obras de arte, o hotel traz quadros destruídos, rasgados ou mesmo com grades. Nos quartos, a provocação é constante. Num deles, um palestino e um soldado israelense estão pintados sobre a cama numa guerra – de travesseiros. Numa das janelas, um café está servido, acompanhado por uma flor. A vista é a do muro e de seus canhões de água.

Clausura. Para os orçamentos mais limitados, o hóspede pode pagar US$ 30 para ficar num quarto que imita uma caserna. Seis pessoas dividem beliches e armários de ferro. Existe ainda a suíte presidencial, que deverá ser oferecida por US$ 1 mil. Nem por isso a experiência é mais “leve”. Para o casal que estiver em um clima romântico, o quarto tem uma banheira de hidromassagem que imita as cisternas dos palestinos, que com frequência sofrem com a falta de água. Na parede, um coração vermelho, mas machucado e repleto de arame farpado. Banksy optou por não colocar televisões nos quartos. Num deles, um quadro retrata o que seria a CNN, numa tela quebrada. Em outro, o hóspede tem à disposição um telescópio. Mas a janela dá de frente para o muro.

Com uma taxa de desemprego de mais de 35%, a cidade de Belém espera que o novo hotel volte a atrair turistas para o local, afetado pela tensão entre israelenses e palestinos. “Desde 2008, tivemos uma queda no número de turistas”, afirmou à reportagem o empresário Salsah.

O estabelecimento também tem como meta “colocar pressão”. “Banksy foi um dos primeiros artistas a criticar o muro e atacá-lo. Depois que a barreira foi erguida, ela foi em parte esquecida e agora podemos usar o hotel para chamar a atenção do mundo para o fato de que essas divisões não funcionam”, disse o empresário. O artista abriu mão de receber qualquer remuneração pelas atividades do hotel.

“Estamos vendo um grande país prometer construir um muro e aqui já sabemos o que ele representa”, afirmou Salsah, fazendo referência ao projeto do presidente americano, Donald Trump, que chegou a citar a divisória da Cisjordânia como um “modelo” para a que pretende erguer na fronteira com o México. “Queremos que as pessoas saibam como vivem os palestinos. Cidades viraram guetos. Imagine viver sem poder sair. Não estamos aqui para pedir a manutenção do muro, mas para acabar com ele”, concluiu.

Arte crítica, misteriosa e de caráter político

Artista de rua britânico, Banksy ficou conhecido mundialmente por seus grafites feitos em estêncil, sua identidade misteriosa – ele mantém o anonimato – e o caráter político de sua arte. Seu trabalho começou a ganhar notoriedade nos muros de Bristol no começo dos anos 90 e, atualmente, suas pinturas valem cerca de US$ 500 mil nas casas de leilão internacionais. Uma de suas imagens mais emblemáticas é “Kissing Coppers”, de dois policiais se beijando, pintada em uma parede de Brighton, no Reino Unido. Em janeiro, o artista teve um de seus grafites apagado em frente à embaixada da França em Londres. O desenho mostrava Cosette, protagonista de Os Miseráveis, chorando em razão da nuvem tóxica proveniente de uma lata com gás lacrimogêneo aberta no chão – uma alusão à força policial usada no campo de refugiados de Calais, na França. Além de violência policial, crises humanas em conflitos e leis anti-imigração, o artista também é conhecido por retratar de forma crítica outros temas como espionagem e excesso de tecnologia e consumo.