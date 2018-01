Resgatado sobrevivente de desabamento na Alemanha O resgate de uma pessoa com vida, após a queda do teto do pavilhão esportivo de Bad Reichenhall (Baviera) deu esperanças de que podem ser encontrados mais sobreviventes do acidente, cujo balanço provisório é de cinco mortos, 30 feridos e entre 10 e 15 desaparecidos. O vereador do distrito, Gregor Graber, qualificou de "sinal de esperança" o resgate de uma pessoa com ferimentos leves. No entanto, Graber disse que as esperanças diminuem "a cada minuto", dadas as baixas temperaturas e ao fato de que os desaparecidos estão provavelmente presos entre os restos do teto e da pista do gelo, o que provoca temores de que não só que tenham sofrido graves ferimentos, mas também os efeitos do congelamento. Entre os cinco mortos, há duas crianças e três adolescentes. Até agora, foram atendidos 32 feridos, dos quais 18 se encontram em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 12 horas (de Brasília), meia hora depois do cancelamento do treino de uma equipe de hóquei juvenil, pelo perigo representado pela grande quantidade de neve acumulada no teto. O resto do público não foi desalojado e, no momento da queda, encontravam-se no local cerca de 60 pessoas, na maioria crianças e seus familiares. Cerca de 700 pessoas participam dos trabalhos de resgate, entre bombeiros, guarda civil e equipes procedentes da vizinha Áustria.