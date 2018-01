Resgatados 160 corpos de colisão de barcos no Congo Equipes de busca resgataram os corpos de 160 pessoas mortas quando duas balsas colidiram durante uma tempestade. Cerca de 100 outros passageiros continuam desaparecidos. O desastre ocorreu na noite de terça-feira no lago Mai-Ndombe, perto da cidade de Inongo, mas a notícia só chegou à capital Kinshasa, a 450 quilômetros, na noite de ontem. As balsas estavam a poucas centenas de metros da margem, mas aparentemente poucos dos 500 passageiros sabiam nadar. Depois que o primeiro sobrevivente, carregando um bebê morto, chegou à margem, moradores da região correram para suas canoas de pesca numa tentativa de salvar os outros passageiros. O resgate do governo chegou horas depois.