Resgatados 33 dos 46 mineiros presos na Rússia Equipes de socorro do sul da Rússia conseguiram resgatar 33 dos 46 mineiros presos desde quinta-feira a 700 metros de profundidade, em uma mina de carvão inundada por um lago subterrâneo. O governador da região de Rostov, Vladimir Chub, disse que foram feitos contatos com vários mineiros, mas 13 deles ainda estavam desaparecidos. As equipes de resgate conseguiram conter parcialmente a inundação das galerias da mina, de mais de 60 anos.