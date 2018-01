Resgatados russos à deriva num bloco de gelo no Ártico Numa dramática operação, um helicóptero russo conseguiu pousar num bloco de gelo flutuante e resgatar 12 pesquisadores que estavam à deriva no Ártico. A operação de resgate a cerca de 600 km do Pólo Norte ocorreu três dias depois que uma grande parte de um bloco de gelo onde estava localizada a estação meteorológica Pólo Norte-32 afundou, e logo um grande muro de gelo de 10 metros de altura emergiu e destruiu quatro dos seis prédios da instalação. Os pesquisadores passaram a flutuar à deriva na parte restante do bloco nas gélidas águas do Ártico. A operação de hoje envolveu uma arriscada manobra de um grande helicóptero de carga M-26, que pousou na frágil camada de gelo e resgatou os 12 pesquisadores e dois cães, sob temperaturas de 25 graus negativos. Antes, um helicóptero menor Mi-8 havia alcançado o bloco de gelo, que navegava cerca de 10 km por dia, e enviou para uma base a localização exata da estação. "Todos os 12 pesquisadors polares e dois cães estão a bordo de nosso helicóptero - a operação de salvamento foi um sucesso", anunciou Artur Chilingarov, um renovado explorador e vice-presidente do Parlamento. O helicóptero seguiu com todos para a ilha norueguesa de Spitsbergen, cerca de 700 km a sudeste de onde estava o bloco de gelo.