Resgatados vivos mineiros presos em mina de carvão Nove mineiros foram resgatados com vida após permanecerem três dias presos no poço inundado de uma mina de carvão, a 80 metros de profundidade no estado da Pensilvânia, nos EUA. O primeiro foi retirado por volta de 1h deste domingo e, a partir de então, os demais foram saindo em intervalos de um quarto de hora. As equipes trabalharam desesperadamente, durante 74 horas, com duas perfuradoras gigantes, sem receberem sinais de vida desde quinta-feira. A equipe de socorro conseguiu furar o teto da câmara e colocar um telefone através do tubo. No final da noite de sábado o governador do estado apareceu diante dos jornalistas para anunciar que os nove estavam vivos. O drama no condado de Somerset, a 88 quilômetros ao sudeste de Pittsburgh, foi acampanhado ao vivo pela televisão. Randy Folge foi o primeiro mineiro a sair por um buraco de 66 cm de diâmetro. Ele apresentava sinais de hipotermia leve, e bom estado geral. Todos os demais também foram delcarados em boas condições físicas pela equipe médica. Os mineiros estavam presos na mina desde a quarta-feira à noite, quando atravessaram a parede que os seprava de uma mina abandonada e inundada que, segundo os planos, se encontrava a 100 metros de distânica. Quase 230 milhões de litros de água inundaram o compartimento em que trabalhavam. Eles tiveram tempo de advertir outro grupo de trabalhadores que conseguiu escapar.