Resgate de coala em incêndio na Austrália cai no YouTube

O resgate dos coalas feridos pelos incêndios que atingem a Austrália ganhou destaque e o vídeo em que o bombeiro David Tree divide sua água com um dos animais se tornou uma sensação no site YouTube. A história da coala Sam e seu novo namorado, Bob, surgiu quando o bombeiro voluntário usou um telefone celular para gravar o resgate da fêmea encontrada na floresta de Mirboo North. Fotos e o vídeo mostram Tree, de 44 anos, aproximando-se com cuidado de Sam, falando gentilmente com ela e dando-lhe água de uma garrafa de plástico, enquanto ela colocava sua pata queimada na mão molhada dele. Foto: AP Tree, que é bombeiro voluntário há 26 anos, afirmou que é extremamente raro se aproximar tanto de um coala e por isso pediu para que seu colega Brayden Groen, 20, gravasse. "Gritei por água. Me sentei com ela e derramei a água. Estava na minha mão, e ela tentou pegar a garrafa, e então pôs sua garra direita na minha mão esquerda, que estava fria, então deve ter aliviado sua dor, e ela a deixou ali. Foi incrível." "Ele tentou alcançar a garrafa, quase como um bebê". "Eu amo animais e já lidei com coalas antes. Eles não são os bichos mais amigáveis, mas queria ajudá-lo", disse Tree. Foto: Reuters Sam foi levada para o Abrigo de Fauna Southern Ash. Colleen Wood, do abrigo para animais, disse que Sam e Bob, salvo na sexta-feira em Boolarra, a 180 quilômetros de Melbourne, estão se recuperando e que outros animais, como cangurus e gambás, também estão começando a emergir dos escombros dos incêndios. Ela disse que Sam sofreu queimaduras de segundo grau nas patas e levará de sete a oito meses para se recuperar, enquanto Bob tem queimaduras de terceiro grau em três patas e deve ter condições de voltar à mata em quatro meses. "Eles não param de se abraçar. É realmente lindo de se ver, depois de tudo isso, que tem sido horrível", disse Wood. Cerca de 20 coalas foram levados para o local nos últimos dias. Bombeiros e voluntários levantaram barreiras de contenção para três grandes incêndios que avançam a norte e oeste de Melbourne, capital do Estado australiano de Victoria, quando o número de mortos se mantém em 181 e os desabrigados são mais de 7 mil. As autoridades advertiram do perigo que correm os moradores de Connellys Creek, Crystal Creek, Scrubby Creek e Native Dog Creek, cidades próximas ao fogo, enquanto mais de 4 mil bombeiros, alguns de outros países, tentam combater as chamas com o apoio de 600 veículos e 28 helicópteros e pequenos aviões. Eles começaram a tratar duas das frentes, de Yarra e Maroondah como um único incêndio, pois a distância entre elas sé de apenas 18 quilômetros. Para piorar a situação, em meio ao caos, dois piromaníacos tentaram provocar novos focos de incêndio, mas foram impedidos. Marysville, a 90 quilômetros de Melbourne perdeu 80% de seus edifícios e se estima que, sob as cinzas e escombros estejam até 100 de seus 519 habitantes, mas até agora somente 15 cadáveres foram encontrados. Uma equipe de 150 investigadores trabalha para identificar as vítimas e determinar se o fogo foi provocado. O assistente-chefe da Polícia de Victoria, Steve Fontana, explicou que "as condições dos restos humanos, o estado dos cadáveres e o dano são tamanhos que, em alguns casos, é difícil determinar até se há apenas ou mais de um cadáver". Matéria atualizada às 13h50.