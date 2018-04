Resgate de hoje encerra libertações unilaterais Os dois helicópteros do Exército brasileiro que auxiliarão na libertação do ex-deputado Sigifredo López, refém das Farc desde 2002, deixarão a cidade de Cali hoje, por volta das 8 horas (11 horas de Brasília), para resgatá-lo na selva colombiana. López é o último dos seis sequestrados que a guerrilha prometeu libertar de forma unilateral. Com o gesto, as Farc esperam facilitar a negociação de um acordo de paz com o governo.