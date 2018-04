Resgate de mineiros aumenta aprovação a Piñera

Segundo pesquisa do Centro de Estudos da Realidade Contemporânea, em setembro, a popularidade de Pinera atingiu 57%, três pontos porcentuais a mais do que em maio. Uma outra pesquisa, da Adimark, mostra que sua subiu 10 pontos em agosto - passou de 46% para 56%. O presidente tem agora o mais alto nível de aprovação desde que assumiu, em março. Segundo a pesquisa, o aumento de popularidade está diretamente relacionado ao resgate dos 33.

"Pode se ver no trabalho na mina uma nova maneira de governar, pela qual enfrentamos os problemas de forma decidida, com convicção, rapidez, urgência e bons resultados acompanhados, neste caso, da mão de Deus", disse a porta-voz do governo, Ena von Baer. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.