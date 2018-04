Resgate de mineiros deve começar às 20h, diz jornal O jornal chileno El Mercurio informa, em sua página na internet, que o processo de resgate dos 33 mineiros presos no subterrâneo de uma mina no norte do Chile deve começar às 20h (de Brasília) de hoje. Os mineiros estão há 68 dias presos a quase 700 metros de profundidade na mina San José, perto da cidade de Copiapó.