Resgate de mineiros no Atacama pode terminar ainda hoje, diz Piñera

O resgate dos 33 mineiros presos na mina de San José, no norte do Chile, pode terminar antes do esperado, disse hoje o presidente chileno, Sebastián Piñera.

Inicialmente, o governo previa que o último mineiro fosse resgatado amanhã, mas a operação está mais rápida que o previsto, observou Piñera.

"Nós estamos agora trazendo um mineiro a cada 40 minutos, o que dá três mineiros a cada duas horas", disse Piñera em entrevista à imprensa, ao lado do presidente boliviano, Evo Morales, na mina.

Piñera acrescentou que, se o ritmo for mantido, a operação de resgate pode terminar no fim desta noite.

"Os prazos diminuíram, agora estamos recuperando três mineradores a cada duas horas. Pode ser que terminemos hoje", detalhou o presidente.

A operação, que começou na terça-feira e já devolveu à superfície mais da metade dos 33 trabalhadores que ficaram presos.

Até as 14h52 desta quarta-feira já eram 18 os trabalhadores içados à superfície pela cápsula "Fênix 2", desde que a 00h10 foi resgatado o primeiro: Florencio Ávalos, de 31 anos.

O número 18 foi Esteban Rojas, de 44, que havia prometido se casar com a namorada se escapasse da mina.

A cápsula "Fênix 2" teve apenas uma pausa desde o início do processo, para trabalhos de manutenção que levaram 48 minutos, segundo os encarregados do resgate.

O ministro de Saúde chileno, Jaime Manalich, adiantou que os trabalhadores resgatados estão em boas condições e que mesmo os que ainda permanecem sob a terra apresentam ânimo tranquilo.

Manalich também confirmou que todos os mineradores ficarão hospitalizados em Copiapó por pelo menos dois dias e considerou "pouco provável" que algum deles "se negue a receber estas medidas

mínimas de precaução".

O maior desafio era o resgate de Mario Gómez, que com 63 anos é o mais velho do grupo. Gómez, que tem doenças respiratórias e hipertensão, no entanto, não apresentou problemas aparentes após abandonar a cápsula de evacuação.