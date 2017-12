Resgate do Kursk pode ser interrompido Um cabo da serra submarina usada no corte do casco do submarino Kursk rompeu-se nesta quarta-feira ao cair sobre rochas no fundo do mar. O incidente obrigou a equipe de resgate russo-norueguesa a suspender novamente os trabalhos pelo menos até esta quinta-feira. A meta é içar o corpo do Kursk, sem a proa, até o fim do mês. Nesta terça-feira, no entanto, o presidente russo, Vladimir Putin, deu a entender ao diário The Times que a operação pode ser adiada para 2002.