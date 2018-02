Resgate encontra 20 mineiros soterrados na Nicarágua

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Equipes de resgate da Nicarágua encontraram ao menos 20 dos 24 mineiros que haviam ficado soterrados por um deslizamento de terra no norte do país nesta sexta-feira. Os homens, no entanto, não puderam ainda ser retirados de debaixo da terra.

Equipes de cães ajudaram a localizar os mineiros e as equipes de resgate trabalhavam para tirá-los da mina, disse o membro do partido governista na comunidade de Bonanza, Milagros Solorzano. Ele contou a uma rede de televisão que os 20 homens encontrados estavam em uma espécie de caverna e eram capazes de se comunicar com o resgate. Eles disseram não saber a localização dos outros quatro.

O deslizamento de terra ocorreu na quinta-feira na minha de ouro e prata de El Comal, operado pela mineradora Hemco na cidade de Bonanza, a cerca de 420 quilômetros de Manágua. Um site do governo, o El 19 Digital, relatou que, dos 26 mineiros que haviam sido soterrados inicialmente, um escapou na noite a quinta-feira e um foi resgatado na manhã desta sexta-feira. Fonte: Associated Press.