Resgate foi um dos eventos mais vistos no mundo

Ainda não há uma cifra definitiva e confiável sobre o número de espectadores da operação de resgate dos 33 mineiros no Chile. As estimativas variam radicalmente, de 35 milhões a 1 bilhão. Mas, mesmo no cenário mais conservador, a transmissão dos últimos dois dias supera o alcance que teve a chegada do homem à Lua, 41 anos atrás, e é comparável à audiência da posse do presidente americano, Barack Obama, em janeiro de 2009, e à final da Copa do Mundo da África, há três meses, quando 800 milhões de pessoas estavam com as TVs sintonizadas no evento.

"Foi algo tão gigantesco para o que estamos acostumados a fazer no Chile que ainda não conseguimos sequer dimensionar o alcance disso. Além da transmissão oficial, é possível dizer que dezenas de outras câmeras de jornalistas de outras partes do mundo não deixaram sequer um centímetro da mina San José fora do foco", disse ao Estado Vicente Parrini, um dos diretores da Fucatel, ONG chilena dedicada a estudos audiovisuais.

A Televisão Nacional do Chile (TVN) - empresa pública de comunicação, que teve exclusividade na captação das imagens dentro do cordão de isolamento usado no resgate - estima que 28 países nos cinco continentes tenham recebido seu sinal.

Alexis Piwonka, subgerente das transmissões internacionais da TVN, disse ao jornal chileno El Mercurio que, normalmente, "12 milhões de lares" veem as imagens da emissora pública chilena.

Mas, desta vez, só nos EUA, 10,6 milhões de pessoas assistiram aos canais CNN, MSNBC e Fox News entre 23 horas e 23h15 de terça-feira. Outros 5 milhões acompanharam a transmissão pelo canal aberto ABC. Estas cifras representam cinco vezes o nível médio de audiência para o horário. No Brasil, a Record News dobrou seus pontos de audiência de 0,3 para 0,6. A Globo News ficou mais de 30 horas no ar, transmitindo a operação, mas os dados de audiência da TV a cabo no Brasil não saem na mesma semana.

Palanque. Tamanha atenção fez do drama dos mineiros um show midiático em escala global. O espaço destacado que o presidente chileno, Sebastián Piñera, teve durante toda a operação também não passou despercebido - sua popularidade saltou de 46% para 56% desde o acidente, há dois meses.

O diretor de produção da Secretaria de Comunicação do governo chileno, Reynaldo Sepúlveda, jogou sobre Piñera a responsabilidade. "Eu não vim para ficar mostrando o presidente. Vim para fazer outro trabalho, mas todos nós sabemos como é o nosso presidente, ele gosta de estar envolvido em tudo e, no fim, é isso que tem de ser mostrado."

Sepúlveda também negou que tenha transformado a transmissão em um reality show. "Se eu quisesse, poderia ter alimentado isso, mostrando mais as mulheres dos mineiros, mas preferi não fazer", disse.

Impacto global

1 bilhão

é a projeção mais otimista do número de espectadores do resgate

35 milhões

é o número mais conservador mencionado até agora

28 países

recebem o sinal permanente da TV pública chilena no exterior

1 emissora

teve o monopólio da captação de imagens dentro da área isolada da mina San José