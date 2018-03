Resgate não encontra sobreviventes Equipes de resgate encontraram ontem corpos dentro do casco da balsa que afundou no sábado nas Filipinas, com mais de 800 pessoas abordo. Apenas 34 sobreviventes foram encontrados até agora. Autoridades filipinas tinham a esperança de que várias pessoas tivessem conseguido sobreviver ao naufrágio refugiando-se na parte do casco da balsa que ficou acima do nível da água.