Resgate no Chile emociona internautas

O processo de resgate dos 33 mineiros presos a mais de 600 metros de profundidade no norte do Chile emocionou internautas em todo o mundo.

No twitter, os tópicos "mineiros", "superfície" e "cápsula" estão entre os mais populares até mesmo no Irã, na Malásia e em países da África, de acordo com o site trendsmap.com.

Em algumas capitais do mundo, o caso de um mineiro que teria duas mulheres, Yonni Héctor Barrios Rojas - o 21º a ser resgatado -, também virou um dos principais tópicos na rede.

"Vai subir o mineiro infiel. Ele é o único que quer ficar embaixo! Suas duas mulheres o esperam", comentou no twitter Elias Vásquez, de Caracas, na Venezuela.

Lucas Maahs, de Buenos Aires, também disse no twitter que "o resgate dos mineiros não é um milagre - milagre é que eles estejam vivos. O resto foi um enorme esforço feito por pessoas com um grande senso de humanidade".

Da Holanda, Marijke B escreveu: "O resgate da mina chilena é a chegada na Lua outra vez. A espera, a tensão. Lágrimas rolam pelo meu rosto a cada mineiro resgatado".

No Brasil, Avelar Livio, de Santa Catarina, disse no twitter: "O que faz uma nação desenvolvida é o modo como soluciona seus problemas. Os chilenos mostraram isso, mais uma vez".

O jogador Ronaldo, do Corinthians, também escreveu uma mensagem para os chilenos no twitter na manhã desta quarta-feira. Em espanhol, ele mandou "Um abraço especial aos mineiros chilenos que estiveram tanto tempo presos e a suas famílias".

"Já saíram dez. imo, rapazes!", disse o jogador.

Centenas de ouvintes de programas de rádio da BBC e leitores dos sites da rede também enviaram mensagens de apoio e de felicitações aos trabalhadores e ao povo do país.

Cindy Dingiswayo, uma das 3 mil mineiras presas embaixo da terra por 40 horas em 2007 na cidade de Carletonville, na África do Sul, disse à BBC que se solidarizava com os chilenos.

"Eles precisam manter a força que tiveram nos últimos dois meses para manter a indústria de mineração deles trabalhando da melhor maneira possível", declarou.

A psicóloga Iya Whiteley, que trabalhou com astronautas e com militares, disse ao Serviço Mundial da BBC que é importante tratar os mineiros com cuidado e atenção, mas que eles não devem ser exageradamente solicitados.

"Acho que eles precisam ser respeitados. Se não quiserem dar entrevistas devemos deixá-los com suas famílias e sua vida".

Joseph Olupot, na Uganda, disse que "É emocionante ver as valorosas vidas de pessoas sendo resgatadas depois de tanto tempo de desespero e desolação. Eu não pude conter minha felicidade. Estou com os chilenos na celebração".

O engenheiro Atis enviou uma mensagem de Ghaziabad, na Índia: "Sendo um engenheiro, agradeço à fraternidade no Chile por essa maravilhosa conquista. Eu sugiro que a engenharia chilena seja homenageada por essa missão de resgate";

Do Reino Unido, Bob disse à BBC: "Passei 44 anos trabalhando sob a terra, então sei exatamente como eles devem se sentir. Será brilhante ver esses pobre homens trazidos à superfície. Eu assisti todo o procedimento do começo ao fim e senti a angústia e a dor de todos. Certamente vou chorar por eles quando saírem".

