Resgate recupera três corpos de embarcação naufragada Mergulhadores recuperaram hoje os corpos de três pessoas mortas no naufrágio de uma balsa incendiada que poderia ter sido alvo de uma ação extremista, dando esperanças a familiares e amigos das vítimas com relação à recuperação dos corpos dos 131 desaparecidos restantes. As autoridades filipinas continuavam em busca de pistas sobre a causa da explosão a bordo do Superferry 14 na última sexta-feira, pouco depois de a balsa ter deixado Manila. Investigadores do governo dizem não ter encontrado indícios de explosivos, gerando dúvidas sobre a alegação do grupo extremista Abu Sayyaf de que teria colocado um militante suicida a bordo da balsa. Entretanto, a Guarda Costeira Filipina confirmou que o homem identificado pelo grupo como o suposto homem-bomba está entre os desaparecidos. Além disso, as autoridades locais não descartaram a hipótese de ação extremista.