Residência de Gbagbo ainda é alvo de ataque da ONU e da França

ABIDJÃ - A casa de Laurent Gbagbo, que se recusa a deixar o poder na Costa do Marfim, foi parcialmente destruída em um ataque promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a França na madrugada desta segunda-feira, 11. Um porta-voz de Gbagbo em Paris disse à Reuters que o líder marfinense está vivo, apesar do ataque ao seu palácio em Abidjã. Segundo o porta-voz, o ataque da ONU e da França destruiu boa parte da residência.

Segundo a Reuters, pessoas que moram nas proximidades da casa de Gbagbo relataram que cerca de 30 veículos franceses seguiam em direção à casa do líder marfinense hoje. Helicópteros também acompanham a missão. Um porta-voz militar da França afirmou à Reuters que o objetivo da operação era evitar um banho de sangue, mas não deu mais informações sobre a ação.

No sábado, 9, as forças aliadas à Gbagbo atacaram o hotel onde Alassane Ouattara - reconhecido como vencedor do pleito presidencial de novembro passado - se abriga na principal cidade do país, Abidjã.

Com Reuters.