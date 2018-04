Resistência pacífica cresce entre palestinos Em uma das regiões mais conturbadas do mundo, formas menos violentas de resistência à ocupação israelense vêm ganhando força e atraindo grandes ícones pacifistas. Depois da visita de Rajmohan Gandhi, neto do líder da independência indiana Mahatma Gandhi, dias atrás foi a vez de Martin Luther King III, filho do ativista pelos direitos civis nos EUA, transmitir sua mensagem à região. "Israelenses e palestinos têm grande potencial para mostrar ao mundo onde ocorrerá o próximo grande caso de não-violência" disse o filho do ativista Martin Luther King Jr. em uma conferência sobre a resistência pacífica realizada em Ramallah.