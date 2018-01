Resistência promete tomar cidades após saída dos EUA Uma coalizão de grupos de resistência iraquianos prometeu tomar as cidades que as tropas dos Estados Unidos deixarem, e ameaçou com ?conseqüências graves? os iraquianos que se opuserem a eles, de acordo com panfletos distribuídos nesta cidade do triângulo sunita. Os folhetos começaram a circular no sábado em Ramadi e Falluja, dois centros de oposição à ocupação americana. ?A América se prepara para retirar suas forças com o rabo entre as pernas?, diz o texto. Os panfletos afirmam que os iraquianos que não colaborarem com os americanos terão permissão para compor câmaras de vereadores, assim que as forças dos EUA tiverem partido. Cada câmara indicará candidatos para eleições gerais, diz o panfleto. O Exército americano havia informado que reduzirá sua presença no Iraque de forma gradual, passando o controle para forças iraquianas de segurança.