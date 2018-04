Resolução Armas - Proíbe a importação e a exportação de armamento pesado que venham da Coreia do Norte ou que tenham o país como destino Inspeções - Autoriza os 192 países-membros da ONU a inspecionar cargas que entrem ou saiam da Coreia do Norte por via marítima, aérea ou terrestre Crédito - Não determina o bloqueio econômico a Pyongyang, mas mantém a possibilidade como um próximo passo