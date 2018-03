Resolução 1441 oferece autoridade para ataque, diz Powell O secretário de Estado dos Estados Unidods, Collin Powell, confirmou que os EUA e seus aliados estão trabalhando em uma nova resolução, autorizando o uso da força contra o Iraque, para ser apresentada ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em entrevista transmitida pela rádio France-Inter, Powell não ofereceu detalhes da resolução, e tampouco disse quando seria apresentada. Powell reiterou, no entanto, que Washington acredita possuir autoridade para atacar o Iraque por meio da resolução 1441, de novembro do ano passado. "Ressalto que muitos de nós e certamente os Estados Unidos acreditam haver autoridade necessária na resolução 1441 para tomar uma ação", afirmou. Segundo o secretário norte-americano, Bagdá admitiu durante o processo de inspeções nos anos 90 que possuía armas de destruição em massa, "mas não nos disse o que aconteceu com esse material". Powell criticou as declarações do presidente francês Jacques Chirac, que defende mais tempo para o trabalho dos inspetores de armas. "Não é uma solução satisfatória prosseguir indefinidamente com as inspeções somente porque alguns países temem assumir suas responsabilidades de impor o desejo da comunidade internacional", disse Powell. "A solução para o problema não é aumentar o número de inspetores ou prolongar o processo das inspeções. Meus colegas franceses acreditam que esta é a solução, e não é", disse Powell. As informações são da Dow Jones.