"Respeitamos o papa" e todos os que querem paz, diz Ahmadinejad O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, expressou seu respeito ao papa e a todos os que querem a paz, ao ser questionado sobre a polêmica iniciada com declarações do papa Bento XVI sobre o Islã e o profeta Maomé. Em entrevista coletiva conjunta com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o dirigente iraniano se limitou a comentar que havia "escutado" que as palavras do papa foram "modificadas". "Nós respeitamos o papa e todos os que estão interessados na paz e na justiça", afirmou. "Muçulmanos, cristãos ou judeus; todos, se verdadeiramente são seguidores de Deus, são partidários da paz e da irmandade", disse. Ahmadinejad, que conclui uma visita de dois dias à Venezuela, não fez mais comentários acerca do discurso do papa, que suscitou fortes reações de protesto no mundo muçulmano. Ele acrescentou, no entanto, que "as guerras do século XX foram causadas pela América do Norte e por países europeus". "Parte do governo americano e de alguns países europeus não são cristãos, pois Cristo é profeta da paz e da humanidade", afirmou.