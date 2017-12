Responsável por ataque em Madri deixou prisão por erro O suposto dirigente do grupo que realizou os ataques com bombas contra o sistema ferroviário de Madri saiu da prisão em 2002 devido a um erro administrativo. O argelino Allekema Lamari, identificado entre os sete suspeitos que explodiram a si mesmos no ataque ao metrô, esteve na prisão em 1997, sob a suspeita de pertencer a um grupo terrorista da Argélia.