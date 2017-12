Resposta de Israel tem sido "contida", diz Olmert A resposta de Israel ao Hezbollah tem sido "contida", disse o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert disse ao jornal britânico Financial Times. "Nenhum país europeu teria respondido com tanta contenção como Israel", explicou Olmert, ao justificar os ataques israelenses ao Líbano, que causaram a morte de cerca de 800 civis e foram denunciados como violações às convenções de Genebra. Olmert afirmou que os israelenses que vivem perto da fronteira do Líbano foram obrigados a passar os últimos 22 dias em abrigos para se protegerem dos mísseis do Hezbollah, que até agora causaram a morte de cerca de 20 civis. Numa advertência velada à Síria e ao Irã, Olmert disse esperar que a resposta do Exército israelense "fique registrada na memória coletiva não só dos libaneses, mas de qualquer nação que já tenha pensado em atacar Israel com mísseis". "Responderemos, e a resposta pode ser muito dolorosa", acrescentou. Olmert disse ainda que na terça-feira afirmou ao primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, que gostaria de ver uma força internacional no sul do Líbano com tropas britânicas. E sugeriu ainda a presença de soldados de outros países europeus e nações como Turquia, Arábia Saudita e Egito. Segundo Olmert, serão bem-vindos "todos que estiverem dispostos a cumprir a missão de conter a violência do Líbano contra israelenses inocentes e de desarmar a organização assassina Hezbollah, que é um braço do Irã". O primeiro-ministro ressaltou, no entanto, que Israel se reservará o direito de responder a eventuais agressões, mesmo com a presença de uma força internacional. Olmert desafiou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, a sair de seu esconderijo. Para ele, o xiita gostaria de voltar no tempo até antes do início da crise. "Basta olhar a cara de Nasrallah para ver que, por mais mísseis de curto alcance que ele possa ter, certamente vai se arrepender de suas ações", afirmou.