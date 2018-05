Ressentimento perdura há mais de 70 anos Desde o fim da 2.ª Guerra, ciclicamente os chineses manifestam seu profundo ressentimento para com o Japão. Reclamam, principalmente, que até hoje os japoneses não pediram desculpas pela invasão do país e a Guerra Sino-japonesa (1937-1945). Também se queixam de que o governo japonês, ao editar seus livros escolares, tenta esconder ou reduzir a responsabilidade do Exército imperial nas atrocidades cometidas contra a população civil.