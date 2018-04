Resta somente um socorrista no fundo da mina O penúltimo dos seis socorristas que ajudaram no resgate dos 33 mineiros na mina de San José, no Chile, chegou a superfície. Ele iniciou o processo de subida do fundo da mina às 23h56, coincidentemente, no mesmo horário em que o primeiro resgatado, Florêncio Ávalos, iniciou sua subida, ontem. Somente permanece no fundo da mina o experiente socorrista Manuel González, que foi o primeiro a descer até os mineiros, preparando a saída de Ávalos. Ele está lá embaixo há mais de 24 horas e será resgatado dentro da próxima hora, fechando com êxito a operação. Os 33 mineiros estavam soterrados a 622 metros de profundidade havia 69 dias.