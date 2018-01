Restaurante alvo de atentado em Paris divulga carta de pesar

PARIS - Os funcionários do restaurante Le Carillon, um dos alvos do atentado do dia 13 em Paris, publicou uma carta de agradecimento pelo apoio que recebeu nos últimos dias. O texto foi pendurado na vitrine do local, onde xx pessoas morreram quando atiradores abriram fogo na noite de sexta-feira.

Na mensagem, os funcionários pediram que os parisienses permaneçam unidos no luto e na esperança.

Message des proprios du #Carillon: "courage, restons unis dans la peine mais aussi dans l'espoir de jours heureux" pic.twitter.com/OrsuaTDizK — Maud Pierron (@Maud_Pierron) 19 novembro 2015

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia:

"De toda a equipe do Carillon

Gostaríamos de prestar nossas sinceras condolências e mostrar nossa profunda solidariedade às famílias das vítimas, seus entes queridos e vocês, nossos queridos amigos e clientes, que tem sido a alma deste restaurante há 40 anos.

Não conseguimos falar antes em razão do choque e da procura das palavras adequadas para esse momento, mas todos nossos pensamentos desde a sexta-feira estão com quem perdeu alguém querido.

Obrigado por todo o apoio, que nos comoveu. Coragem a todos vocês. Que continuemos unidos no luto, mas que também esperamos por dias mais felizes e fraternais para sempre.

Amamos vocês

Le Carillon"

Imagens do ataque ao restaurante (conteúdo violento)