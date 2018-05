Restaurante em Londres cria pizza para celebrar casamento real

A cadeia de pizzarias americana Papa John's decidiu comemorar o casamento desta sexta-feira do príncipe William com Kate Middleton com uma pizza especial.

O prato foi apresentado nesta semana em um restaurante da rede em Londres.

A artista Prudence, que já fez um retrato do presidente americano Barack Obama usando queijo, foi convidada pelo restaurante especialmente para fazer a pizza com a imagem do casal real.

O resultado final custa 500 libras (o equivalente a R$ 1,3 mil) e um sorteio organizado pela rede dará uma pizza de graça ao vencedor.

O dinheiro da venda das pizzas especiais irá para a associação de caridade do casal.

O restaurante Papa John's disse que fará entregas da pizza no centro de Londres no dia da cerimônia.