Restos da imperatriz Maria Romanov chegam à Rússia Os restos mortais da imperatriz Maria Fiodorovna Romanov, um dos membros mais importantes da família imperial russa, chegaram da Dinamarca à base russa de Kronstadt, às margens do Mar Báltico, onde será realizada a cerimônia dos funerais. Mãe de Nicolau II, último czar da Rússia, na próxima quinta-feira Maria Fiodorovna Romanov será enterrada, segundo sua última vontade, junto ao seu marido, o czar Alexandre III. A embarcação Esben Snare, da Marinha dinamarquesa, saiu de Copenhague e chegou à base russa às 6 horas (23 horas de segunda-feira, em Brasília). Ela foi escoltada pelo navio russo Neustrashimiy, da Frota do Báltico. Em Kronstadt, a Marinha russa recebeu os restos da imperatriz com uma salva de 31 tiros de artilharia. O caixão da imperatriz, escoltado por uma guarda de honra, será levado ao palácio de Peterhoff, nos arredores da antiga capital imperial, e instalado na igreja de Santo Alexandre Nevski, onde permanecerá em câmara ardente até Quinta-feira. O patriarca russo, Alexei I, vai presidir a cerimônia de enterro em 28 de setembro, na Catedral da Fortaleza de São Pedro e São Paulo, às margens do Rio Neva, onde fica o mausoléu dos Romanov.