Restos de polvo gigante chegam à praia no Chile Pescadores chilenos encontraram uma criatura marinha de 12 metros no sul do país. Biólogos ainda tentam determinar a espécie a que pertence a massa amorfa que chegou à praia, mas acredita-se que seja um tipo de polvo gigante. Os restos, que pesam quase 13 toneladas, foram encontrados na região de Los Muermos, cerca de 1.000 quilômetros ao sul de Santiago.