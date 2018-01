Restos de santa ortodoxa retornam à Rússia Os restos da última representante da família real russa retornaram à Rússia, no mais recente sinal de reaproximação entre a Igreja Ortodoxa Russa e seu ramo no estrangeiro, separados desde a revolução bolchevique. As relíquias de grã-duquesa Elizabeth, que foi jogada num fosso de mina pelos comunistas em 1918 e foi canonizada pela Igreja Ortodoxa, foram levadas a Moscou de avião a partir de Jerusalém, informa a mídia russa. Os restos de Elizabeth, irmã mais velha da czarina Alexandra, foram retirados da Rússia e depois levados para catedral de Maria Madalena, em Jerusalém. A catedral é propriedade da Igreja Ortodoxa Russa fora da Rússia, que rompeu com a Igreja na Rússia depois que o patriarcado de Moscou jurou lealdade ao governo comunista, em 1927. A relíquia consiste em parte de uma mão direita e está sendo transportada numa arca de ouro. Também retornam à Rússia os restos de uma freira morta com a duquesa, chamada Varvara.