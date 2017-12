Restos humanos do exército de Napoleão são exumados na Lituânia Uma centena de restos esqueléticos de homens do exército de Napoleão, que invadiu a Rússia em 1812, foram desenterrados em uma nova tumba na Lituânia. Eles se somam aos 2.000 encontrados no ano passado. Os arqueólogos disseram nesta sexta-feira que os últimos restos foram encontrados a cerca de 100 metros da fossa comum descoberta no ano passado por trabalhadores em um conjunto habitacional de Vilnius, a capital da ex-república soviética na costa do Mar Báltico. Várias caveiras e outros ossos eram vistos sobre a areia e também apareceram retalhos e botões de uniformes franceses no lugar - que, segundo o arqueólogo Arunas Barkus, está próximo a um novo edifício de apartamentos. O estudo dos cadáveres encontrados ajuda a explicar como pereceram os soldados em uma das campanhas militares mais catastróficas da história. Quando o exército de Napoleão cruzou a Lituânia rumo a Moscou, tinha meio milhão de homens - uma das maiores forças expedicionárias jamais reunidas. Seis meses depois, apenas 40.000 homens voltaram a Vilnius em meio a um gélido inverno. Destes, apenas a metade sobreviveu. Em seu avanço sobre as tropas napoleônicas, os russos não podiam abrir fossas na terra gelada, por isso atiraram milhares de cadáveres em uma trincheira anteriormente cavada pelos próprios franceses - descoberta pelos pedreiros 190 anos depois. Barkus disse que as duas fossas faziam parte do mesmo sistema de trincheiras. A zona fez parte de uma base militar do Exército Vermelho até a Lituânia recuperar sua independência após a queda da União Soviética em 1991.