Restos humanos encontrados em tubarão eram de pescador Os restos humanos encontrados dentro do estômago de um tubarão-tigre pescado na costa leste da Austrália pertencem a um pescador desaparecido. Segundo o polícia, os restos são de Kang Suk Lee, que residia em Sydney. Ele caiu ao mar enquanto pescava em uma área próxima a Port Kemblam, a cerca de 150 quilômetros ao sul de Sydney, em 2 de abril, e nunca mais foi visto. Uma caveira, a pélvis e um braço humanos foram encontrados no domingo quando pescadores abriram a barriga de um tubarão de três metros de comprimento e 370 quilos, pescado em águas a cerca de 100 quilômetros ao norte de Sydney. Pedaços de roupas encontrados na barriga do tubarão coincidiram com as vestimentas usadas por Lee no dia de seu desaparecimento. De acordo com resultados da autópsia, a vítima se afogou antes de ter sido devorada pelo tubarão.