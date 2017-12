Restos mortais de Gerald Ford chegam a Washington Os restos mortais de Gerald Ford, trigésimo oitavo presidente dos Estados Unidos, chegaram na tarde de sábado à Base Andrews da Força Aérea americana, acompanhados pela viúva Betty Ford, para um funeral de Estado. Ford morreu na terça-feira, aos 93 anos de idade. Seu caixão será levado, com honras militares plenas, até o Capitólio, e será posto sobre o mesmo catafalco que sustentou o caixão com os restos do presidente Abraham Lincoln, em 1865. O vôo até Washington foi realizado após as cerimônias solenes, e um funeral público de treze horas, na Igreja Episcopal St. Margaret, próxima ao rancho da família Ford em Palm Desert, Califórnia. Uma banda militar executou o hino presidencial quando o caixão partiu, em um cortejo, rumo ao Aeroporto Internacional de Palm Springs. Quando o caixão foi retirado da carroça e colocado em um dos aviões Boeing 747 da frota presidencial, uma banda do Corpo de Infantaria da Marinha executou a canção "America the Beautiful". No avião viajaram Betty Ford, de 88 anos, com quem o ex-presidente se casou em 1947, e outros membros da família. O cortejo fúnebre fará uma breve parada no Monumento em Memória da Segunda Guerra Mundial, como homenagem ao serviço de Ford na Marinha de Guerra. Os Estados Unidos entraram na sexta-feira em um luto nacional de seis dias, que será concluído quando os restos mortais de Ford forem sepultados, no museu presidencial que leva seu nome, em Michigan.