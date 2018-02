Restos mortais encontrados em cova são de jornalista dos EUA Testes de DNA confirmaram que um corpo encontrado numa cova rasa no Paquistão é de Daniel Pearl, o repórter do Wall Street Journal assassinado no início do ano, confirmou nesta sexta-feira (19) uma fonte ligada ao governo norte-americano. Sob condição de anonimato, o funcionário do governo dos Estados Unidos disse que a polícia paquistanesa já foi informada sobre os resultados do exame. De acordo com ele, os resultados já eram conhecidos havia algum tempo. Hoje, o advogado de Ahmed Omar Saeed Sheikh, de 28 anos, entrou com um recurso contra a sentença de morte proferida contra ele pela Suprema Corte da província paquistanesa de Sindh. O tribunal considerou Saeed culpado pelo assassinato do jornalista.