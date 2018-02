Restrepo propõe dissolução de partidos O alto comissário para a Paz colombiano, Luis Carlos Restrepo, propôs ontem a dissolução dos partidos da coalizão que apóia o presidente Álvaro Uribe que mantenham ligação com os paramilitares, para evitar que o governante assuma uma indevida "responsabilidade histórica". Restrepo disse ao jornal El Tiempo que vários partidos se aproveitaram da boa imagem do presidente para se eleger no Congresso.